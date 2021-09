L’Italia è campione d’Europa

È un’estate italiana, italianissima. Sì, gli Azzurri hanno dominato più o meno in ogni sport. Anche, e soprattutto, nella pallavolo. Già, dopo la vittoria della nazionale femminile agli Europei è arrivato anche il titolo continentale in campo maschile. A Katowice, in Polonia, l’Italia ha sconfitto 3-2 in rimonta la Slovenia con una prova tutta cuore, tecnica e carattere. La squadra di De Giorgi, imbattuta sull’arco del torneo, ha così bissato il successo di Enogu e compagne.