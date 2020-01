All’Istituto Elvetico passa l’Olympic per 82-71. Poco o nulla ha potuto fare, contro i friburghesi, la formazione di Salvatore Cabibbo. In ritardo nei primi due segmenti sugli uomini di Petar Aleksic, Stevanovic e compagni avevano dato l’idea di poter ricucire lo strappo nella terza frazione, conclusasi in svantaggio di un solo punto (58-59). Vista la mala parata, il leader del campionato ha premuto sull’acceleratore nell’ultimo quarto, togliendo ai luganesi qualsiasi velleità, malgrado l’apporto importante dato da Porter (31 punti).

Dal canto suo, lo Spinelli Massagno si è fatto un po’ paura da solo, ma ha comunque avuto la meglio del Nyon sul parquet del Rocher. I ticinesi alla fine si sono imposti per 89-81, al termine di un incontro che è risultato più complicato di quanto potessero attendersi. Ampiamente in vantaggio a metà partita, gli uomini di Robbi Gubitosa hanno faticato a contenere il ritorno dei padroni di casa, che nel terzo segmento hanno fatto registrare un parziale di 30-13. In debito di ossigeno nell’ultimo quarto Dusan Mladjan e compagni hanno stretto i denti, evitando di lasciarsi prendere dal nervosismo, per portare a casa punti preziosi. Punti che li tengono ancorati al terzetto che guida la gradatoria.