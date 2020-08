Sei colpi di mercato in due settimane. Per certi versi inattesi, vista l’incertezza che avvolge i club sportivi. Pianificare è complicato, ma i Lugano Tigers non hanno voluto perdere tempo, dando forma alla squadra che affronterà il campionato 2020-21. La prima palla a due è prevista per il 10 ottobre. Si profila una LNA a nove squadre, dopo le rinunce di Swiss Central e Pully e la mancata concessione della licenza al Vevey-Riviera. Il club vodese, però, ha fatto ricorso al TAS.

Torniamo ai bianconeri. Al servizio di coach Cabibbo ci saranno i confermati Nikola Stevanovic e Andrea Bracelli, oltre a tre nuovi stranieri (il centro serbo Uros Nikolic e gli americani Derek Jackson e Elijah Minnie) e a tre innesti svizzeri con dei trascorsi all’Elvetico: Jules Aw, Florian Steinmann e Axel Louissaint....