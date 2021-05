Ci sono voluti due supplementari per decidere gara-2 dei quarti tra Lugano e Massagno. A vincere 93-89, qualificandosi per la semifinale, è stata la SAM, che ha acciuffato l’overtime grazie ad una tripla del solito Dusan Mladjan a 2 secondi dalla fine dei tempi regolamentari. Nei supplementari l’eroe è stato invece Molteni, autore di tre triple. Applausi (e rimpianti per gli errori decisivi dalla lunetta) per i Tigers, che contro pronostico si sono battuti dall’inizio alla fine, disputando la miglior partita della stagione.