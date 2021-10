Quando si ha l’onore e il merito di ricevere un riconoscimento per il proprio spirito imprenditoriale, come era spettato a Nicolas Hayek nel 2008, si ha di che andar fieri. Ed Eric Klein, insignito del prestigioso Premio Gaïa 2021 (unico nel suo genere a onorare donne e uomini la cui carriera è stata dedicata alla misurazione del tempo), ha ricordato la sua precisione alla Boccia d’Oro di Chiasso, ricambiato con la stessa precisione e freddezza dal suo abituale compagno Rodolfo Peschiera. La coppia della San Gottardo, nonostante una concorrenza italiana di altissimo livello, ha offerto una prestazione impeccabile su tutto l’arco del torneo.

La finalissima doveva essere un’altra scalata in alta quota, considerato il valore degli avversari Ferdinando Paone e Christian Andreani, altri professionisti del panorama italiano iscritti alla Boccia d’Oro. Una partenza falsa con un tiro bislacco al pallino, che è costato ben 4 punti, ha destabilizzato i due favoriti e Peschiera (impeccabile a punto) e Klein (sempre a segno con il suo sottomano) hanno allungato in fretta, chiudendo con uno strepitoso 12-3.

Fisico invidiabile per i suoi 72 anni, Eric Klein non solo ha avuto un ottimo rendimento come colpitore, ma ha piazzato bocce decisive anche a punto che hanno sorretto la vena straordinaria di Rodolfo Peschiera nei momenti topici. Questa prestazione compatta ha permesso ai beniamini della presidente Fiorenza Rivabella di raggiungere un successo che per ogni coppia ticinese in lizza sembrava impossibile. Solo Marco Ferrari e Massimo Facchinetti, pure della San Gottardo, hanno provato a resistere alla forza d’urto della concorrenza italiana (12-5 a favore di Paone-Andreani nei quarti), mentre Valentino Ortelli e Roberto Fiocchetta nulla hanno potuto contro Savoretti-Luraghi.