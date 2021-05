«Il match di mercoledì ha lasciato l’amaro in bocca. Friburgo non ha demeritato, ma in parte la partita l’abbiamo persa noi, soprattutto nella nostra metà campo». Non ci gira molto intorno, Westher Molteni. L’amaro lo si sente anche via telefono, perché – come l’ex Lugano e Neuchâtel ha imparato nell’arco della sua lunga carriera – nei playoff le occasioni buone sono merce rara e vanno colte al volo, in particolar modo in una serie «best of 3», dove una sconfitta in gara-1 significa avere già le spalle al muro in quella successiva. Ma ancor più in una stagione nella quale la prima della classe ha salutato tutti già al primo turno dei playoff. Ecco allora che questa sera a Nosedo (ore 18.30) la SAM nel secondo episodio della serie dovrà gettare il cuore ben oltre l’ostacolo, consapevole di avere tutti gli argomenti per allungare la serie alla «bella» di domenica.

Voglia di difesa

«Credo che la partita dell’altro giorno abbia dimostrato che possiamo giocarcela alla pari e fino in fondo – ci spiega ancora l’ala massagnese – Dobbiamo solo volerlo. E se devo essere sincero, mercoledì non lo abbiamo dimostrato. Abbiamo seguito il nostro piano partita, ma abbiamo avuto delle disattenzioni e commesso delle leggerezze che ci hanno penalizzato. Da subito in difesa siamo stati troppo molli, poi penso ai tanti facili tagli concessi sotto canestro, che hanno dato loro una decina di punti facili, quelli che alla fine hanno fatto la differenza. E poi i rimbalzi offensivi, davvero troppi, anche perché magari lavori duro difensivamente per una ventina di secondi e poi per una distrazione devi ripartire da capo, e alla lunga la paghi». Wes di esperienza di playoff ne ha da vendere, e ben conosce la linea di demarcazione che separa i vincenti dal resto del gruppo: «Nei playoff è la difesa a vincere. Sempre. Ha successo chi riesce a far segnare meno l’avversario, non viceversa. Magari in una partita, ma non sull’arco della serie. E la difesa è per un buon 70-80% una questione di voglia, poi arriva la “tecnica”. E la mentalità difensiva o ce l’hai o è dura. Vuol dire lottare sempre, su ogni pallone, finché non esce dal campo o l’arbitro fischia. O finché non ce l’hai di nuovo tu. Invece noi, in gara-1, siamo stati un po’ troppo passivi, nel momento in cui tiravano ci fermavamo a guardare la palla, senza andare a prendercela». Le difficoltà offensive invece non preoccupano il 34.enne rossocrociato di origini dominicane: «L’attacco non lo vedo come un problema. È vero, abbiamo faticato anche lì, ma come dicevo non è per quello che abbiamo perso. Diversi buoni tiri sono usciti “da soli”. Ripeto: nasce e muore tutto con la difesa, se difendi forte poi prendi fiducia e in attacco viene tutto più facile. Ma se non pensiamo a toglier loro una dozzina di punti non andiamo lontano».