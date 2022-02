Con la cerimonia d’apertura si aprono ufficialmente le Olimpiadi di Pechino 2022. Nonostante i Giochi siano già iniziati con le partite della fase a gironi di curling doppio misto e di hockey sul ghiaccio, oltre che con le prove cronometrate di discesa maschile e di slittino, il sipario si è alzato definitivamente alle 13 (ora svizzera). Il regista della cerimonia è Zhang Yimou, tre volte candidato al premio Oscar, già protagonista dei Giochi del 2008. Zhang, 71 anni, è il primo regista ad aver supervisionato sia i Giochi Estivi che quelli Invernali, e Pechino è la prima città Olimpica in assoluto a ospitare entrambe le edizioni.

Xi allo stadio saluta Bach

Il presidente Xi Jinping, al suo ingresso al Bird’s Nest, è stato accolto da un’ovazione dei teenager che hanno partecipato a un preshow dedicato al tema del futuro dell’umanità condiviso. Xi, accompagnato dalla first lady Peng Liyuan, ha salutato in tribuna d’onore il presidente del CIO, Thomas Bach. Nonostante una temperatura vicina a -10 gradi, e i timori per la COVID-19, le tribune sono riempite al 60%.

Dalla Grecia alla Cina, la Svizzera 77.

Come da tradizione, è stata la Grecia la prima a sfilare al termine di un breve spettacolo di apertura. Per l’ordine di sfilata dei vari Paesi si è quindi seguito «l’alfabeto» cinese. La Cina la chiuderà in qualità di Paese ospitante e sarà preceduto eccezionalmente dall’Italia, che ospiterà le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Alle 14.12 è stato il turno della delegazione svizzera, 77., guidata dai portabandiera Wendy Holdener e Andres Ambühl. Sono 167 gli atleti elvetici impegnati nei Giochi. Il Consiglio federale non è presente sul posto a causa dell’incerta situazione pandemica, ma «farà il tifo da casa per gli atleti svizzeri», ha indicato in una nota la settimana scorsa.

L’India boicotta l’apertura dei Giochi

L’India non è presente oggi alla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Invernali di Pechino e non lo sarà neppure a quella conclusiva. Lo ha annunciato il ministero agli Esteri di Delhi, dopo avere scoperto che Qi Fabao, ufficiale coinvolto negli scontri mortali del 2020 nella valle himalayana di Galwan, è stato uno dei tedofori. Il nome di Fabao, gravemente ferito negli scontri di Galwan e definito «eroe», figura nell’elenco dei 1200 tedofori, pubblicato sui media cinesi. Dopo che Arindam Bagchi, il portavoce del ministero agli Esteri, ha reso nota la decisione del governo, definendo «deplorevole» la scelta di Pechino, Doordarshan, la televisione pubblica indiana, ha annunciato che non trasmetterà la diretta degli eventi. Nell’estate del 2020 militari indiani e cinesi che presidiano il confine himalayano nell’area del Ladak indiano si sono scontrati violentemente per la prima volta dopo una tregua di 45 anni: l’India ha dichiarato di avere perso almeno venti soldati, mentre la Cina non ha mai ammesso ufficialmente perdite. Dopo gli scontri entrambe le parti hanno rafforzato la loro presenza nell’area, dove la tensione resta altissima, anche per lo stallo dei ripetuti incontri tra militari ad altissimo livello dei due Paesi. L’India aveva garantito il suo sostegno alle Olimpiadi invernali e ai Giochi Paralimpici di Pechino lo scorso novembre, durante il 18esimo incontro tra i ministri agli Esteri di Russia India e Cina.

