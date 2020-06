La NBA riparte. Come anticipato da ESPN, la proposta sottoposta ieri ai proprietari delle 30 franchigie, votata stasera, è stata accettata (servivano i tre quarti delle preferenze e stando a ESPN sarebbe finita 29 a 1). La stagione del grande basket americano ricomincia dunque il 31 luglio. L’ultima partita delle finali (l’eventuale gara-7) sarà giocata il 12 ottobre, un giorno festivo perché negli Stati Uniti si celebra il Columbus Day. Il tutto avverrà all’interno dell’ESPN Wide World of Sports Complex di Disney World, a Orlando, in Florida, dove la NBA intende «costruire» la sua bolla. Verranno giocate in media 6 partite al giorno, da mezzogiorno a mezzanotte.

A riprendere il campionato saranno, secondo il format proposto, le 16 squadre attualmente già ammesse ai playoff più le 6 che nelle classifiche ferme dall’11 marzo, quando la stagione è stata interrotta dalla pandemia, si trovavano a 6 o meno partite di distanza dall’ottavo posto di Conference, buono per la post-season. Tutto ciò per far sì che, appunto, l’eventuale gara-7 delle finali per il titolo si giochi il 12 ottobre, data limite per la fine del campionato.

Scenderanno in campo nove squadre della Eastern Conference (Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia Sixers, New Jersey Nets, Orlando Magic, Washington Wizards) e 13 della Western Conference (Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Hoiston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Potland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Phoenix Suns. È dunque già conclusa la stagione dello svizzero Clint Capela e dei suoi Atlanta Hawks.

A Orlando le 22 squadre «invitate» giocheranno ciascuna 8 partite conclusive di regular season, per un totale di 88 (l’11 marzo, quando la stagione si è fermata, ne mancavano 259): così ogni team supererà il limite dei 70 match stagionali che è la condizione per avere la garanzia del pagamento dei diritti tv. I playoff scatteranno una volta definite le 16 squadre partecipanti, con serie sempre al meglio delle 7 partite.

