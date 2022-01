In campo abbiamo imparato ad ammirarlo con le maglie di Ginevra, Monthey e Neuchâtel. Lo abbiamo visto alzare trofei che a Lugano, dove è approdato ad inizio stagione, evocano ricordi ormai lontani. Ma quando ha firmato per i Tigers, Markel Humphrey sapeva bene che anche per lui, quest’anno, quei trofei sarebbero rimasti incastrati nella memoria. «Per me è una situazione nuova, gli obiettivi sono diversi, la squadra è giovane e deve crescere. Di conseguenza, anche il mio ruolo è diverso, così come il mio approccio. Devo essere un leader, ma anche un insegnante. Voglio portare la mia esperienza ed essere d’esempio. È giusto aspettarsi determinate cose dai compagni più giovani, ma anche ricordarsi che stanno imparando e che gli errori fanno parte del gioco. Anche se questo può costarci qualche...