Il greco Ilias Papatheodorou è il nuovo allenatore della nazionale svizzera maschile di basket. Succede a Gianluca Barilari. Nel 2020 è stato finalista della FIBA Champions League con l’AEK Atene. Recentemente è stato l’assistente del celebre Rick Pitino nella nazionale greca durante l’ultimo torneo per la qualificazione olimpica, disputato in Canada qualche giorno fa. «Sono particolarmente felice che la Svizzera possa contare su un coach di questo livello», ha affermato Erik Lehmann, direttore tecnico di Swiss Basket. «Quella che sta cominciando è una nuova era. Speriamo che ci porti il più lontano possibile nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2023. Abbiamo anche l’obiettivo di partecipare all’Europeo 2025, che ci farebbe dimenticare la delusione della mancata qualificazione all’Europeo di questa stagione». Il suo assistente principale sarà Dimitris Menoudakos, con cui collabora da diversi anni. Patrick Pembele, coach del Monthey, sarà il secondo vice. La preparazione della Svizzera comincia questa domenica a Nyon. I giocatori si alleneranno per una settimana prima di volare a Riga, dove disputeranno due amichevoli contro la Lettonia. Il ritiro continuerà a Nyon con altre due amichevoli il 29 ed il 30 luglio contro il Portogallo. Prima di decollare per Skopje (Macedonia), la nostra nazionale disputerà ancora due partite di preparazione ad inizio agosto. Le pre-qualificazioni ai Mondiali inizieranno il 12 agosto contro la Macedonia.