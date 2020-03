Anche la corsa d’orientamento è ferma per l’emergenza sanitaria. In Ticino, dopo l’avvio stagionale con la Sprint Cup di Lugano a metà febbraio, sono state via via annullate tutte le competizioni. Dapprima la gara middle di apertura della stagione boschiva a Taverne, l’8 marzo, poi quella del 14 marzo di Astano e man mano che le restrizioni di movimento e di attività cantonali e federali si intensificavano, sono state annullate pure le giornate nazionali di inizio maggio in Valle Maggia, dove erano pianificate una gara sprint, fra Moghegno, Maggia e Aurigeno, e i campionati svizzeri di distanza media, a Lodano e Aurigeno.

Il lungo weekend comprendente pure una staffetta ad Arcegno, sarebbe stato preceduto dalla giornata scolastica sCOOL a Tenero, alla quale erano annunciati oltre 2000 scolari delle elementari e delle medie. Tutto rinviato al 2021, come anche il primo girone di Coppa del mondo di Neuchâtel a fine maggio e le gare di contorno, alle quali volevano partecipare 200 orientisti ticinesi. Se per gli amatori la sospensione dell’attività è ben poca cosa rispetto all’emergenza che si sta vivendo, per gli orientisti d’élite ticinesi, la cancellazione degli eventi internazionali importanti fino a fine maggio, proprio quando la stagione stava per iniziare, ha rappresentato un duro colpo.

Per i nazionali Elena Roos, Tobia Pezzati, Elena Pezzati, Elisa Bertozzi, Manuele Ren, e Sebastian Inderst, che durante l’inverno hanno potuto beneficiare di eccellenti condizioni per la loro preparazione, le condizioni sono di botto cambiate e gli obiettivi per il 2020 hanno assunto un contorno diverso. I campionati mondiali élite, i primi riservati interamente allo sprint, previsti in Danimarca dal 6 al 11 luglio, sono a oggi mantenuti, ma pure essi in forse, visto che la preparazione degli atleti, con i camp pre-mondiali annullati e le gare di selezione interne alle singole nazioni non ancora confermate, non può considerarsi regolare.

Come vivono gli orientisti élite rossoblù la situazione attuale? Elena Roos, che nel mirino ha una medaglia individuale ai Mondiali, continua ad allenarsi per questo obiettivo: «La speranza è l’ultima a morire, anche se adesso che hanno rinviato le Olimpiadi sarà difficile che ci siano i Mondiali. In ogni caso, io mi sto allenando con l’idea di fare una nuova PB nel 5000m in pista. L’obiettivo è di correre sotto i 17’ (la mia PB al momento è 17’21’’). Obiettivo ambizioso, ma non impossibile. In generale esco da sola a correre, ripetute, ma anche corse normali e lunghe. Per fare qualcosa di alternativo faccio bici da corsa sui rulli, che ho sistemato in balcone. Devo fare attenzione a non infortunarmi, perché non posso fare granché di allenamento alternativo (piscine e fitness sono chiusi). Per questo ho aumentato stretching, yoga, blackroll e faccio più bagni caldi del solito. Dovessero rimandare i Mondiali, dovrei cambiare i miei piani».

