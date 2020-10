Marzo 2020. La pandemia imperversa, Swissbasket non può che adeguarsi e come le Federazioni di altri sport dichiara la sospensione del campionato. Scioccante, per quanto obbligata. Tutti a casa dunque, per un arrivederci che oggi, quando alle 17.00 all’Elvetico era in programma la prima palla a due della massima serie maschile, doveva trasformarsi in un bentornato. Già, doveva. Pronto a ripartire, il basket deve fermarsi subito. Un positivo ha infatti costretto gli Starwings ad andare in quarantena. Niente sfida con i Lugano Tigers.

Prova a prendermi

Bene, ma al netto del rinvio che stagione dobbiamo aspettarci? Un campionato necessita di una regina. La selezione è implacabile, non lascia nulla al caso, e solitamente finisce per premiare l’Olympic Friburgo. I burgundi, storicamente sempre ai vertici, negli ultimi anni l’hanno fatta da padrone, tendenza confermata dalla recente vittoria in Supercoppa su Ginevra. La lunga pausa ha trasformato il roster di Petar Aleksic (Solcà, Cotture e Zinn in entrata più tre nuovi stranieri), ciò nonostante, per qualsiasi trofeo la strada passerà ancora dalla St. Léonard. Citofonare Ginevra per conferme. I Lions bramano la poltrona da prima della classe ormai da cinque anni, sogni di gloria sempre frantumatisi. Per invertire la tendenza in riva al Lemano hanno messo in piedi una campagna acquisti di tutto rispetto, con gli arrivi di Kovac, Nzege, il ritorno del figliol prodigo Jaunin e lo «scippo» all’avversario diretto del suo miglior giocatore, Derksen. Basterà?

E le altre? Meno di grido ma non per questo intenzionate a stare a guardare. La Spinelli ha certo gli argomenti per fare da terza incomoda, con una rosa esperta e collaudata, in attesa di vedere sul campo gli ultimi acquisti e tutti gli infortunati. Discorso simile per l’Union Neuchâtel di coach Goethals. «Big Dan» nello scorcio della passata stagione ha plasmato e forgiato un gruppo solido, senza vere stelle ma in grado di dare parecchio fastidio a tutte, con la finale di Montreux quale ciliegina. Colon, Granvorka e Martin garantiscono continuità, gli acquisti di Humphrey e Taylor possono invece portare esperienza e talento che mancavano.

I rompiscatole

Il ruolo del Lugano. La campagna estiva parla chiaro. La coppia Aw-Nikolic sotto canestro ha pochi eguali, Steinmann e Louissaint sono innesti di qualità, tuttavia la rotazione, più per somma di talento che per meri numeri, accusa qualche limite, e in panchina coach Cabibbo ha ancora (quasi) tutto da dimostrare. Attenzione anche a Boncourt. I giurassiani sono ben allenati, hanno un buon gruppo di svizzeri e forza sotto canestro. Anche qui la rotazione non abbonda, ma giocare contro Kozic e compagni potrebbe non essere una passeggiata per molti.

Il ruolo di (apparenti) cenerentole sembrerebbe invece spettare a Monthey, Starwings e Nyon. I vallesani, rimessi i conti a posto, pagano al momento una rosa ridotta all’osso, mentre basilesi e vodesi non sembrano attrezzati per lottare per qualcosa più dell’ultimo posto playoff.

Già, l’ultimo posto. Perché il campionato riparte, ma lo fa monco di tre squadre. Se Losanna e Swiss Central hanno lasciato di loro volontà, diversamente è andata per Vevey, «spedito» in 2. Lega dalla giustizia sportiva. Storie già viste e riviste, come gli scambi di colpe postumi. Prima o poi troveremo un po’ di sollievo, un sospiro che espirerà e si librerà con la prima palla a due.

Volge invece alla serie B lo sguardo di chi osserva il basket femminile. Auto relegatosi per dare spazio ad un roster giovanissimo togliendogli la pressione di una massima serie, il Riva di coach Montini parte per fare il pieno di esperienza, lo stesso obiettivo del Bellinzona di Manfré, salito nella lega cadetta per far crescere una rosa anche qui dall’età media giovane.

