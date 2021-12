È un mercoledì pomeriggio piovoso e autunnale. I ragazzini della SP Bissone si allenano nella piscina di Trevano sotto la guida di Francesco Caprani. Subito notiamo che l’allenatore è uno appassionato del suo mestiere. Lascia i giovani sguazzare nell’acqua e ci racconta della Scuola Nuoto, che si svolge durante l’anno, ma anche dei corsi che invece si tengono d’estate al lido di Bissone. «Sono arrivato in Ticino nel 2015 dopo un’esperienza professionistica in Italia», dice il nostro interlocutore che aveva esordito a 15 anni e che oggi ne ha 41. «Dai 18 ai 23 anni avevo giocato come portiere nella Como Nuoto per poi andare in serie A1 per i successivi 12 anni. Praticamente ho giocato in tutta Italia e ho imparato tantissimo. Mi sono talmente innamorato di questo sport, che mi è sembrato giusto...