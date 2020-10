Durante l’assemblea, tenutasi il 28 settembre a Sant’Antonino, i delegati della Federazione ticinese sport equestri (FTSE) hanno eletto Ester Camponovo, avvocato di Chiasso, alla successione di Stelio Pesciallo, presidente da 14 anni. Con lei abbiamo parlato della stagione appena conclusa e, soprattutto, di quella che verrà. «Non è un periodo facile per nessuno e anche lo sport, componente importante della nostra vita, ne sta subendo le conseguenze. Nella scorsa primavera c’è stato un lockdown, un blocco delle attività, che ha in gran parte compromesso il regolare svolgimento delle competizioni. Il calendario è stato stravolto e anche a livello di FTSE sono stati allestiti piani di protezione per gli utenti delle scuderie. Per quanto mi riguarda, sono rimasta impressionata per come si è comunque...