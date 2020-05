Da lunedì gli sportivi potranno nuovamente praticare le loro discipline e soddisfare le loro passioni. Jürg Stahl, presidente di Swiss Olympic ed ex consigliere nazionale dell’UDC, ha parlato delle grandi sfide che il mondo dello sport dovrà affrontare dopo l’apertura della seconda fase in relazione alla pandemia da coronavirus. «L’apertura è un segnale estremamente positivo - sottolinea Stahl - : da una parte c’è il desiderio di tornare attivi da un punto di vista fisico, dall’altra c’è l’aspetto mentale, che pure ha una grande importanza. Riprendere la vita è essenziale, ritrovarsi ed allenarsi insieme, anche se solo a gruppetti di quattro o cinque persone, è fondamentale. Tanti sport si apprestano a ripartire. Sarà ancora importante stare attenti alle regole di protezione sanitaria e ai concetti che abbiamo elaborato nel periodo della crisi acuta»

Stahl ha pure parlato del tema sport e politica. «Non sono d’accordo con chi ritiene che lo sport non sia considerato un tema di primo piano a livello politico. Il fatto che siano stati subito messi a disposizione 100 milioni di franchi o che ci siano stati degli indennizzi, dimostra che il Consiglio federale è stato presente sul tema. Le preoccupazioni per il mondo dello sport sono sempre state considerate. E ritengo che, anche negli ultimi anni, siano state al centro degli interessi del Parlamento e del Consiglio federale. Non penso proprio che si possa dire che lo sport abbia perso la sua dignità e la sua influenza nella sede politica».

Sport e cultura, in particolare, sono stati molto colpiti dalle nuove regole imposte per non essere contagiati dal virus pandemico. «È vero, ma adesso bisogna guardare avanti e pensare ai nuovi scenari che si presentano. Anche per questo abbiamo lanciato un Progetto dell’economia dello sport. L’elaborazione di tale progetto implica una la ricerca di misure affinché le associazioni siano pronte, a seconda delle loro necessità, a superare il periodo di crisi. Una crisi che d’altra parte ha toccato anche tanti altri settori della società»