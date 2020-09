Ottanta medaglie fra Europei, Mondiali e Olimpiadi. Ma una sola regina, Ajla Del Ponte. Il Galà dei Castelli è suo, al di là dei cento metri dominati in 11 secondi e 18 centesimi. «Non volevo nessuno davanti a me» afferma con forza l’atleta ticinese, i muscoli ancora caldi, poco dopo la sua prestazione maiuscola. Così è stato. E tanti saluti alla concorrenza, a cominciare dall’attesa (e temuta) Dafne Schippers finita addirittura fuori dal podio.

Il pubblico di Bellinzona è in estasi. Sostiene Ajla sin dal principio, dai blocchi di partenza. Spingendola poi verso il traguardo con le mani, con la voce e con il cuore. «Per me si tratta anche di una rivincita personale» prosegue Del Ponte, riferendosi alla sua prestazione un po’ in chiaroscuro di un anno fa. «Nel 2019 ho faticato più del dovuto...