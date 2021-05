Niente da fare per la SAM Massagno in gara-1 di semifinale contro l’Olympic. Alla St-Léonard di Friburgo, i ragazzi di Robbi Gubitosa sono stati battuti. La partita, caratterizzata dalle basse percentuali al tiro dei primi venti minuti, ha visto gli ospiti rincorrere a lungo, per poi mettere il naso davanti alla fine del terzo quarto. Dopo una fase intensa giocata punto a punto, i burgundi hanno fatto la differenza nei 5 minuti conclusivi, con un parziale di 13-2. Venerdì si torna in campo per gara-2 a Nosedo. Massagno non ha più diritto all’errore.