Derby decisamente avvincente quello andato in scena all’Istituto Elvetico, giocatosi fino all’ultimo momento malgrado un Lugano ridotto ai minimi termini, «aiutato» dalla serata non particolarmente brillante della Spinelli, scesa in campo con troppa sufficienza e salvata in sostanza da Dusan Mladjan. Dall’altra parte, Cabibbo malgrado la sconfitta può felicitarsi per il carattere mostrato dai suoi, la voglia dei giovani e il «solito» Nikolic, porto sicuro in attacco e capace di togliere Chukwu dalla partita.

Topscorer protagonisti

Coach Cabibbo è obbligato a mettere mano al suo quintetto base perché oltre all’annunciato Steinmann all’ultimo momento si ritrova senza Aw. Il suo Lugano però nei primi minuti ha il piglio giusto, ad immagine di Nikolic che affonda due volte di prepotenza in faccia...