Seconda quarantena per la Spinelli SAM Massagno, che domani avrebbe dovuto affrontare il Monthey alla palestra di Reposieux. La compagine di Robbi Gubitosa, seconda in classifica con gli stessi punti dei Lions di Ginevra (5 partite / 10 punti), non sa ancora quando potrà recuperare il match con i vallesani. Ricordiamo che per i massagnesi si tratta del secondo stop forzato di questo mese. La Spinelli era già stata posta una volta in quarantena il 1. novembre a seguito di un caso positivo.