La SAM Massagno si è qualificata per la Final Four di Swiss Basketball League Cup che avrà luogo il 29 e 30 gennaio a Montreux. Nell’incontro valido per i quarti di finale, giocato a Nosedo, la compagine guidata da Robbi Gubitosa ha sconfitto il Boncourt 88-55. Hanno raggiunto la Final Four anche l’Olympic Friburgo, i Ginevra Lions e l’Union Neuchâtel.