Continua la marcia senza sbavature della SAM Massagno in testa alla classifica, a braccetto dell’Olympic. La sesta vittima sacrificale in altrettante uscite stagionali è stato il Boncourt, sconfitto ieri a Nosedo (101-82) al termine di una partita generalmente poco brillante, ma che ha cementato l’attuale, e netta, superiorità dei ticinesi nei confronti di gran parte delle inseguitrici. Tra le quali, come detto, non c’è il Friburgo, ancorato in vetta insieme alla Spinelli e con la casellina delle sconfitte rimasta immacolata anche dopo il match di sabato contro i Lugano Tigers, controllati dall’inizio alla fine (68-58).

Questione di nervi

Contro i giurassiani i ragazzi di Gubitosa (che dovrebbe ritrovare Dusan Mladjan nei prossimi giorni, ma ha perso il fratello Marko per 4-6 settimane a causa di una distorsione) hanno comunque faticato più del dovuto, complici alcuni fischi arbitrali che hanno insinuato il tarlo del nervosismo. Ma è anche in quei frangenti che la Spinelli ha trovato vigore nel momento più complicato, compensando con l’entusiasmo le difficoltà nel trovare fluidità offensiva.

Partita come è solita fare al piccolo trotto, la SAM ha aspettato qualche giro d’orologio prima di provare a imprimere una prima accelerata, arrivata con il 9-0 di metà primo quarto che è sembrato dare una certa inerzia (18-13 al 7’), subito cancellata però dai regolari viaggi in lunetta giurassiani (20-20 al 9’). In quel momento è nato il secondo strappo dei padroni di casa, con un 18-2 che a cavallo delle prime due frazioni è sembrato mettere le ali a capitan Martino e compagni (38-22 al 14’), anche a questo giro però tarpate dal metro arbitrale che ha tolto fisicità alla difesa massagnese e «tenuto» in partita Boncourt malgrado il 65% al tiro ticinese contro il misero 42% ospite e il dominio a rimbalzo (21-10).

Energie positive

Per vedere cambiare la partita si è così dovuto attendere la sua seconda metà. Al rientro dagli spogliatoi, Kozic e compagni si sono fatti sotto pericolosamente (59-55 al 25’ e SAM in bambola), poi, nel momento in cui nel giro di un minuto sono piovuti ben tre falli tecnici alla panchina ticinesi (troppo fiscali, potenziali portatori di inutile nervosismo in campo e dannosi per lo spettacolo), la Spinelli ha trasformato la frustrazione in energia positiva e l’ha messa tutta in campo. Risultato? Parziale di 20-4 nella seconda metà del terzo quarto, partita in ghiaccio e bollori pure (79-59 al 30’), prima della passerella degli ultimi dieci minuti.

Troppo Friburgo

Niente gloria invece per il Lugano, sabato impegnato a Friburgo. Complice una partenza decisamente complicata (17-5 il primo quarto), i bianconeri si sono «regalati» un pomeriggio passato all’inseguimento della capolista, riuscendo a limitare i danni nel finale. Settimana prossima replica con un’altra «big». All’Elvetico arriverà infatti Ginevra.

LA CLASSIFICA

1. SAM Massagno 6/12 (542-412). 2. Olympic FR 6/12 (479-370). 3. Nyon 6/10 (454-439). 4. Swiss Central 6/10 (475-495). 5. Ginevra 6/9 (469-454). 6. Starwings 6/8 (417-483). 7. Neuchâtel 6/8 (432-434). 8. Boncourt 6/8 (534-538). 9. Lugano 6/7 (425-507). 10. Monthey 6/6 (402-497).

Riva vincente

Nella LNB femminile, il Riva è andato ad imporsi 64-62 a Baden rimediando ad una partenza falsa (3-19). Le momò sono seconde nel Gruppo Est. La Muraltese è stata sconfitta 42-75 in casa del GC-Divac e resta quarta. Il Bellinzona, fanalino di coda, è stato sconfitto 42-100 dal capolista Winterthur, ancora a punteggio pieno.

