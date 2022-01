Ferma, tra pause e rinvii, dallo scorso 22 dicembre, la SAM Massagno ha ripreso le competizioni decisamente sotto tono. La squadra di Robbi Gubitosa, che non ha potuto contare su Kovac, è stata battuta 93-74 sul parquet del Monthey, incassando così la seconda sconfitta in campionato. Eppure la partita non era iniziata male per la compagine ticinese, avanti per quasi tutto il primo quarto. Nella seconda frazione i padroni di casa hanno operato il sorpasso e la SAM non è più riuscita a raggiungerli. Taylor, miglior marcatore della Spinelli, ha realizzato 31 punti.