Gli Sharks Lugano partono bene nelle semifinali dei playoff (best of 5) contro l’Horgen. In gara-1, giocata al Lido di Lugano, la squadra di Gianfranco Salvati si è imposta per 12-7. Migliori marcatori Deserti (4 reti ) e Pagani (3). Sabato gara-2 a Horgen, martedì gara-3 ancora al Lido.