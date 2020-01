Impresa sfiorata per la Spinelli Massagno, impegnata in campionato sul parquet dell’Union Neuchâtel. I ticinesi sono stati battuti al supplementare per 92-86, in una partita davvero equilibratissima e giocata punto a punto. Decisivo, per i padroni di casa, il contributo dell’ex Lugano Tigers James Padgett, capace di 24 punti e 18 rimbalzi. Sul fronte massagnese, i 23 punti di James Sinclair non sono bastati. In ombra, parzialmente, il neoacquisto Derrick Colter (12 punti): suo l’errore allo scadere del tempo regolamentare. Avesse segnato, Massagno sarebbe tornato a casa con una vittoria.