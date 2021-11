Otto partite, sette sconfitte, quattro punti. Il bottino delle bianconere è striminzito, ma si può ancora correre ai ripari e salvare la stagione. Ne parliamo con Gianbattista Toma, il direttore sportivo.

Il punto più basso, che ha fatto saltare la mosca al naso ai dirigenti, è stata la sconfitta a Couvet con il Val-de-Travers per 3-1. Le ragazze di Alberto Salomoni non sono state schiacciate delle neocastellane, come bene lo indicano i parziali di 25-23 23-25 25-19 25-23, ma hanno «disputato una pessima partita», come scritto sulla pagina Facebook della società. Il ds Gianbattista Toma ha commentato: «Ci troviamo in una situazione delicata, ci scusiamo con i nostri sostenitori perché questo non è il Lugano che tutti vogliamo». Alla vigilia dell’importante sfida casalinga di domani (ore 13.30)...