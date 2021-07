I nomi giapponesi si fanno sempre più largo nel mondo del golf. Professionisti di alto rango provenienti dal Paese del Sol Levante, si erano distinti già negli anni Novanta (e anche prima), senza però diventare veri e propri eroi. Già allora si iniziava però a pensare che qualcuno, in tempi brevi, avrebbe fatto scrivere pagine importanti nei tornei maggiori. Nella scorsa primavera grazie a Hideki Matsuyama era sventolata la bandiera giapponese al Masters di Augusta, prima prova stagionale del Grande Slam. Non era mai successo in passato.

Domenica scorsa, a soli 24 anni, Collin Morikawa, statunitense di origine nipponica, è entrato nella storia del golf. E lo ha fatto addirittura firmando al suo debutto la 149.esima edizione del più antico dei Major, l’Open Championship. Un fenomeno che già...