Per almeno quattro giorni consecutivi la Cina ha registrato zero casi di COVID-19 all’interno del villaggio olimpico, spingendo gli organizzatori a invitare più spettatori, senza l’obbligo di quarantena. Uno sviluppo accolto con soddisfazione, considerato che solo un numero limitato di persone ha avuto la fortuna di assistere fisicamente alle gare sportive nelle ultime due settimane. La Cina non ha venduto i biglietti al pubblico per contenere la diffusione della pandemia.

Le autorità locali si sono affrettate a dire che questo allentamento è stato reso possibile grazie al fatto che tutti hanno rigorosamente seguito le misure di prevenzione necessarie ed efficaci, sempre secondo i responsabili della manifestazione, per evitare lo scoppio incontrollato dei contagi all’interno della cosiddetta...