atletica

Sotto il sole africano di Nairobi, dal 18 al 22 agosto, sono andati in scena i Mondiali di atletica leggera U20 - La Svizzera vi ha portato cinque ragazzi ed è tornata a casa con quattro medaglie in corsa, getto del peso e salto in alto - Kim Beytrison: «È stato un evento incredibile che abbiamo preparato con cura non lasciando mai soli gli atleti»