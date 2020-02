La Svizzera ci ha creduto, ma torna dalla Georgia con un’amara sconfitta per 96-88 all’overtime. Le qualificazioni agli Europei del 2021 iniziano dunque in salita, nonostante una prestazione convincente e coraggiosa contro un avversario di sicuro valore (36. nel ranking FIBA contro il 63. posto degli elvetici).

A Tbilisi la selezione di Gianluca Barilari ha in realtà mostrato due volti: la prima metà partita, chiusa sotto per 42-29, aveva fatto temere il peggio, ma dopo la pausa Roberto Kovac e compagni hanno saputo alzare il livello del loro gioco. Tutto era iniziato molto male, dicevamo, tra difesa molle, palle maldestramente perse e imprecisione al tiro (25% dopo 20 minuti). In questa fase complicata, la Svizzera ha potuto comunque contare sulla lucidità di Jonathan Kazadi, autentico trascinatore, capace di chiudere il match con una tripla doppia: 22 punti, 10 rimbalzi, 10 assist.