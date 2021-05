Ottenuti i primi punti ieri contro l’Albania (3-0), la Svizzera si è imposta anche oggi sulla Romania per 3-1 in Slovacchia. La campagna di qualificazione per la fase finale degli Europei 2021 di settembre è quindi iniziata nel migliore dei modi per la selezione di Mario Motta, malgrado la sconfitta nella prima partita contro i forti padroni di casa. Contro i rumeni i rossocrociati hanno mancato l’approccio solo nel primo set 21-25. Poi, hanno dominato l’avversario aggiudicandosi le restanti tre frazioni (25-18, 25-19 e 25-20), mettendo in tasca un successo importante in ottica futura.