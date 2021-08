Inserita nel gruppo gruppo C a Zara, la Svizzera è impegnata, per la seconda volta consecutiva dopo quella del 2019, nella fase finale degli Europei che si svolgono in Bulgaria, Croazia, Romania e Serbia. Sconfitte giovedì per 3-0 dalle croate nella prima sfida di qualificazione, le rossocrociate domani (ore 20) affronteranno l’Ungheria.

Per avere una visione d’assieme sul cammino delle ragazze di Saskia van Hintum nella rassegna continentale, abbiamo interpellato il ticinese Dario Bettello, allenatore del Düdingen, club vice campione che ha fornito ben sette ragazze alla Nazionale tra cui il libero bellinzonese Thays Deprati.

«Credo che questo sia un anno in cui abbiamo una squadra matura, con giocatrici che hanno fatto esperienza all’estero e con altre che sono state protagoniste nelle loro squadre in campionato. È il momento di vedere i frutti del lavoro e degli investimenti attuati da club e federazione. La Svizzera fisicamente è forse più debolina rispetto ad altre nazionali meglio attrezzate, come è stato il caso per la partita contro la Croazia. Però le rossocrociate devono far valere altre peculiarità, come la velocità e la solidità della difesa. Ricordo che il centrale Maja Storck è stata designata in primavera quale MVP del campionato tedesco, dove gioca con la maglia del Dresda».

Sulla panchina rossocrociata siede Saskia (il cui nome per intero è Johanna Antoinette Petronella) van Hintum, ex giocatrice e successivamente allenatrice dell’Olanda, che ha rappresentato ai Giochi estivi del 1996 ad Atlanta (5. posto). La 51.enne ha esperienza e aperta al dialogo: «Nel corso della stagione va nei club e assiste a moltissime partite. Non è legata a nessuna società ed è un bene. Ai coach non chiede consigli sulle ragazze, ed è giusto così. Però si informa. Personalmente vado a vedere gli allenamenti della Nazionale e parliamo. Il fatto che abbia scelto sette ragazze del Düdingen per il torneo finale dell’Europeo è motivo di soddisfazione, anche se la gestione al momento del loro ritorno per me sarà complicato (sia a livello fisico sia a livello e e mentale, ndr). Tuttavia è un prezzo che pago volentieri, per permettere loro di fare un’esperienza internazionale che tornerà sempre utile».

La Svizzera stasera avrà nell’Ungheria il primo test importante in ottica passaggio del turno. Le rossocrociate dovranno giocoforza vincere per continuare a sperare, visto che si qualificano le prime quattro di ogni girone. «Non andare agli ottavi sarebbe una delusione. In particolare per il lavoro diligente di preparazione e la grande opportunità data dal fatto che la partecipazione alla poule finale quest’anno è più facile rispetto a due anni fa, quando le squadre erano solo 16. La vittoria contro le magiare lancerebbe lo sprint verso un successo sia contro la Bielorussia sia contro la Slovacchia, selezioni sulle quali dobbiamo fare la corsa».

