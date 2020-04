La Svizzera sarà presente ai grandi appuntamenti internazionali come i Giochi olimpici di Tokyo e l’Expo 2020 a Dubai che a causa della pandemia di Covid-19 sono stati rinviati di un anno. Il Consiglio federale vuole approfittare di queste manifestazioni per consolidare e promuovere l’immagine della Confederazione

Questi rinvii comporteranno costi aggiuntivi di due milioni per la presenza della Svizzera alle due manifestazioni, indica in una nota il Consiglio federale, che ha approvato i costi supplementari di mezzo milione per la «House of Switzerland» a Tokyo e di 1,5 milioni per il Padiglione svizzero all’Expo.