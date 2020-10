Che ci fosse una grande voglia di ritrovarsi sul ghiaccio per un confronto è testimoniato dal numero delle iscrizioni pervenute alla Federazione Ticinese di Pattinaggio (FTP) chiamata ad organizzare la competizione in collaborazione col club di Bellinzona. Ebbene, i dirigenti della FTP hanno dovuto respingere le iscrizioni nella categoria “Breitensport” pervenute da fuori cantone a causa dell’impossibilità di stabilire un programma di gare che rientrasse nella disponibilità di avere ghiaccio per tutti e nonostante l’orario d’inizio delle competizione sia stato anticipato alle 8.00 di venerdì 9 ottobre (le competizioni proseguiranno sino a domenica 11).

Sul ghiaccio della Capitale, in questo lungo fine settimana di competizioni si alterneranno ben 178 concorrenti provenienti dalla Svizzera e anche dall’estero, 38 nelle categorie “Breitensport”, 140 nelle categoria SIS (ovvero di livello nazionale).

Ovviamente gli organizzatori hanno dovuto lavorare molto sugli aspetti legati alle misure di sicurezza per la protezione dalla COVID-19, in ossequio alle disposizioni emanate sia da Swiss Ice Skating, sia dalla Città di Bellinzona proprietaria della pista. Così ogni accompagnatore e spettatore dovrà lasciare all'entrata i propri dati mediante il formulario di tracciamento, mentre tutti gli atleti e gli allenatori dovranno attestare con un’autocertificazione il proprio stato di salute.

Per quanto concerne gli aspetti agonistici, oltre alle vittorie di categoria nella Ticino Cup verranno assegnati anche i titoli ticinesi e la Challenge individuale femminile, per la quale sembrano in gara soprattutto le sorelle Sofia e Sara Franzi (la prima gareggia nella categoria Elite, la seconda in quella Juniores) e Isabella Albertoni (Elite, detentrice del titolo, ma alla prima gara stagionale). Tutte queste atlete difendono i colori del Club Pattinaggio Bellinzona.

Non sarà per contro assegnata la Challenge individuale maschile che premia il campione ticinese assoluto, dato che l’unico maschietto in gara è iscritto nella categoria Speranze e di sicuro non raggiungerà il punteggio richiesto (110.00 punti per le ragazze e 120.00 per i ragazzi).