Nel 2023 il Golf Club Lugano festeggerà i cent’anni del circolo. Meglio, del campo sul quale ha costruito la sua storia. Anche il 2021 merita comunque un accenno. Ricorrono infatti i cinquant’anni della realizzazione delle 18 buche che erano state create nel 1971. «Fino ad allora erano 9 e venivano giocate due volte con partenze diverse. Ricordo bene questo cambiamento epocale», racconta Giuseppe Parisi la cui prima lezione data a Magliaso risale al 19 marzo 1970. A Magliaso, in quegli anni, il professionista di riferimento era Otto Schöpfer che, come giocatore, aveva rappresentato la Svizzera in grandi appuntamenti agonistici internazionali. Quello era il periodo in cui brillavano stelle mondiali come l’americano Jack Nicklaus o il sudafricano Gary Player. Il professionista torinese - e torinista,...