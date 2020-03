Corridori contagiati, squadre in quarantena negli alberghi di Abu Dhabi, gare cancellate in Italia e in Ticino, nuove misure di sicurezza alla Parigi-Nizza. Sì, tra le vittime del coronavirus c’è anche il ciclismo, che proprio al Tour degli Emirati Arabi Uniti si è mostrato vulnerabile. «Come tutta la società», ci dice l’ex ciclista Marco Vitali, soprannominato «Il filosofo» ai tempi in cui correva, negli anni Ottanta. Oggi la bicicletta occupa ancora buona parte del suo tempo: è infatti responsabile di Pro Velo in Ticino ed è commentatore tecnico alla RSI.

«Siamo tutti sul chi vive», afferma Vitali. «Anche qui da noi tante manifestazioni legate al pedale o sono state annullate come il GP Ticino – che avrebbe dovuto aprire la stagione in Svizzera – o sono a rischio. Penso ad esempio a SlowUp,...