Ai campionati ticinesi, in programma dal 4 al 12 settembre, mancano circa tre settimane. L’Associazione regionale Tennis Ticino (ArTT) si è attivata con un certo anticipo al fine di sollecitare gli appassionati ad iscriversi. «L’obiettivo - dice la responsabile dell’evento Anna Ceracchini - è quello di trovare una buona rispondenza in tutte le categorie. Gli aficionados, quelli che ruotano attorno al mondo del tennis cantonale, inevitabilmente si pongono alcune domande. Dopo un anno caratterizzato dalla pandemia da coronavirus è cambiato qualcosa sul fronte dell’agonismo e delle competizioni di carattere regionale? Quali i numeri dei giocatori pronti ad affrontare questo genere di appuntamento? E, soprattutto, l’attuale formato del torneo è davvero il più idoneo per chi si impegna ad organizzare...