Coppa del mondo dimezzata e Mondiali in forse. La pandemia da coronavirus colpisce duro, ma non ferma del tutto i freestylers. Tra questi c’è Marco Tadè, che ha lanciato la stagione alla grande.

«All’inizio di dicembre, nella prima gara a Ruka, in Finlandia, avevo stupito anche me stesso – dice il locarnese – . Quel secondo posto nei moguls (gobbe) alle spalle del giapponese Ikuma Horishima, mi aveva subito caricato il morale. Tanto che, anche nei due successivi appuntamenti, in Svezia, ero riuscito ad ottenere prestazioni più che significative: un 12.esimo posto in singolo e un quinto in dual».

Il mese di gennaio avrebbe dovuto essere caratterizzato dalla trasferta in Nordamerica, ma il calendario ha subito dei ritocchi. Come sono stati accolti dagli atleti?

Calendario stravolto

«Più che ritocchi...