Quando lo raggiungiamo al telefono, attorno alle 11.00, Francesco Markesch si trova in auto, sulla via del ritorno da Zurigo. Ha appena lasciato le sue due giocatrici straniere all’aeroporto con in mano un biglietto di sola andata: destinazione Detroit per Branndais Agee, rotta su Washington per Tia Wooten. «È stata la decisione migliore per tutti, anche le due ragazze erano contente di poter tornare a casa dalle loro famiglie, vista la situazione molto delicata»....