Il 15 settembre il Galà dei Castelli di Bellinzona ospiterà numerose stelle della velocità femminile. Sempre confermatissima nei 100 metri è Ajla Del Ponte, fresca del prestigioso successo al debutto in Diamond League a Monaco. Sui 200 metri lo Stadio Comunale sarà teatro di uno scontro tra regine, con quattro delle prime cinque degli ultimi campionati Europei, a Berlino, e la più rapida del continente in questa stagione. La principale sfidante della bernese Mujinga Kambundji (bronzo mondiale) sarà l’olandese Dafne Schippers, terza atleta più veloce di sempre sul mezzo giro di pista, disciplina in cui ha conquistato due titoli mondiali, un argento olimpico oltre a un oro e a un argento europei. Nella sua brillante carriera ha messo in bacheca altre quattro medaglie iridate (2 argenti e 2 bronzi) e 8 continentali (4 ori). A completare il parterre ci saranno le sue connazionali Jamile Samuel (bronzo a Berlino) e Lieke Klaver (migliore europea durante questa stagione) e la bulgara Ivet Lalova-Collio, seconda europea più rapida di sempre sui 100 m, capace di conquistare 1 oro, 2 argenti e 1 bronzo nella velocità ai campionati continentali.