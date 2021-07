«In questa stagione ho un’arma segreta: sono le mie scarpette con le punte in carbonio». Ad affermarlo è stato Alex Wilson, protagonista del discusso record europeo sui 100 metri (9’’84) realizzato domenica scorsa ai Georgia Games di Marietta, in Georgia (Stati Uniti). Un record continentale non ancora omologato. Secondo lo sprinter basilese di origini giamaicane nel meeting statunitense tutto si è svolto regolarmente: «Quando ho provato le nuove scarpette per la prima volta, ho fatto brevi sprint di 30 metri. Se in precedenza li percorrevo in circa 2’’80, mi sono migliorato di 20 centesimi, attestandomi sui 2’’60», ha spiegato Wilson ai giornalisti della SF DRS una volta atterrato all’aeroporto di Zurigo.

Wilson ha poi sottolineato la sua sorpresa una volta corsi i 100 m (9’’84) e i 200 m (19’’89) in gara a Marietta. «Mi ci è voluto un momento per realizzare il valore della mie prestazioni. Anche io ero stupito, ma tutto si è svolto regolarmente», ha precisato l’elvetico sottolineando che non vede perché quei tempi non possano essere omologati.

«Le condizioni erano ideali, con un vento favorevole vicino al limite del regolamento (2 metri al secondo)» ha aggiunto il basilese, che ora pensa alle Olimpiadi di Tokyo.

«Non so ancora se parteciperò ai 100 m nella gara olimpica. Per il momento non mi considero un atleta capace di correre in 9’’80 (ndr: il suo primato personale è attualmente 10’’08) e non vedo prospettive per la conquista di medaglie». Diverso il discorso sui 200 m - Wilson è bronzo europeo - che è d’altra parte la sua distanza preferita.

Intanto si attende il protocollo di «European Athletics» con l’analisi dei risultati a Marietta - filmato d’arrivo, cronometraggio, controllo antidoping, valutazione della pista, dei blocchetti di partenza e quant’altro - che potrebbe però durare diverse settimane.

