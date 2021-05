Ancora una brutta notizia per Lea Sprunger. La 31.enne vodese deve fare i conti con una piccola rottura del tendine d’Achille sinistro. La campionessa europea 2018, nonché 4. ai Mondiali 2019 sui 400 m ostacoli resta comunque ottimista e si augura di recuperare in tempo per i Giochi olimpici: «Per mia fortuna, ho già ottenuto la qualificazione per Tokyo e pertanto non ho addosso troppa pressione». Lea Sprunger, reduce da un infortunio al polpaccio, guarda dunque ancora con fiducia all’appuntamento olimpico, suo ultimo grande obiettivo prima di mettere fine alla carriera.