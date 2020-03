LeBron è in quarantena da ieri. Dopo l’annuncio, martedì, dei quattro casi di contagio nello spogliatoio dei Brooklyn Nets, tutti i giocatori e l’intero staff dei Los Angeles Lakers si sono sottoposti a un test per poi essere confinati in casa. Una misura necessaria, poiché il loro ultimo match, prima della sospensione del campionato, era stato contro gli stessi Nets. In questa situazione di semi-isolamento, «King James» ha deciso di tenere una sorta di diario su Instagram, accompagnato da commenti e video umoristici.

In un esercizio di autoderisione, LeBron si gratta ripetutamente la folta barba, lamentandosi di non poter incontrare il suo barbiere di fiducia. «Vogliono che io resti lontano da lui», dice. «Mi sento come Tom Hanks in ‘Cast Away’». Nel frattempo, alle sue spalle, la moglie Savannah si taglia le lunghe treccine da sola: «Neppure lei può andare dal parrucchiere. Sembra una piccola Whoopi Goldberg. È un momento duro in casa James», aggiunge in tono scherzoso l’ex giocatore di Cleveland e Miami, mettendosi pure a cantare «Blame it on the rain» dei Milli Vanilli.