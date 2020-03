Lo svolgimento delle partite senza pubblico sugli spalti non è un tema d’attualità solo in Ticino. Quando alla star del basket mondiale LeBron James è stato chiesto cosa ne pensa della possibilità che l’NBA decida di far giocare alcune partite a porte chiuse, il cestista ha risposto: «Impossibile. Io non gioco». Un sentimento condiviso da diversi i giocatori tra cui anche Kemba Walker di Boston che si è espresso su posizioni simili, pur riconoscendo che la situazione è seria. James non vuole prendere in considerazione questa possibilità, almeno in questo momento in cui negli Stati Uniti, l’allarme coronavirus è ancora a livelli bassi. «Ci devono essere i tifosi sugli spalti: io gioco per loro e per i miei compagni, è per questo che esiste lo sport. Se mi presento all’arena e non ci sono i tifosi, io non gioco. Poi facciano quello che devono fare», ha asserito James.