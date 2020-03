A causa dell’emergeza legata alla pandemia di coronavirus, questa estate salta l’appuntamento di Scenic Trail.

«La situazione che stiamo vivendo è molto grave ed un evento sportivo come il nostro deve essere l'ultima delle preoccupazioni. Diverse persone hanno subito la furia della malattia con perdite e lutti per i quali esprimiamo le nostre più sentite condoglianze. Il nostro pensiero va a chi si sta battendo in prima linea per aiutare a salvare vite e lo fa a rischio della propria, come in una vera guerra. Un grazie dal profondo dell'anima», scrivono gli organizzatori.

In questo momento «nel quale, giustamente, sono in vigore precise regolamentazioni alla nostra vita quotidiana, anche la nostra organizzazione non può svolgere quelle attività dietro le quinte necessarie al perfetto svolgimento della manifestazione».

«L’internazionalità inoltre di Scenic Trail, in una situazione come questa, ne rappresenta oggi il suo tallone d’Achille. La chiusura di frontiere e la limitazione dei movimenti che piano piano vengono implementati in tutto il mondo, non permetteranno l’arrivo di moltissimi atleti, così come i divieti in altri paesi precludono agli atleti la possibilità di allenarsi», fanno sapere ancora.

«La produzione di gadget, medaglie, premi, ecc. pur essendo stata già commissionata e pagata, non può più essere garantita, così come la presenza di volontari e personale medico-sanitario che ovviamente hanno altre priorità nella situazione attuale. Per completare il quadro occorre ricordare che le direttive di legge vigenti in Svizzera vietano manifestazioni sportive di qualunque natura e dimensione e non è chiaro sapere fino a quando saranno in vigore. Nostro malgrado ci troviamo quindi costretti ad annullare l’edizione di Scenic Trail del 12-14 giugno 2020».

Nelle prossime settimane verrà annunciata una nuova data e, agli iscritti attuali, verrà comunicato personalmente con che modalità sarà possibile iscriversi per l’edizione 2021 considerando quanto prescritto dal regolamento.

«Non abbiamo dubbi - aggiungono - che ognuno di voi saprà comprendere ed accettare questa decisione sofferta a cui siamo giunti soprattutto in seguito all’incertezza di come la pandemia potrà evolversi nelle future settimane e mesi. Aspettare ulteriori sviluppi, positivi o negativi, a così poca distanza dall’evento vorrebbe dire non poter più avere i tempi tecnico-organizzativi per garantire la riuscita della manifestazione al medesimo livello al quale siete abituati e che noi vogliamo offrire ai nostri partecipanti».

