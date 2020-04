C’è chi lo sport ama assaporarlo dal vivo. Ma anche chi, comodo comodo, ne apprezza tutte le sfaccettature dal divano di casa. E poi ci sono loro. Loro chi? Gli scommettitori. Quelli il cui alfabeto si limita a pochi, vitali simboli e concetti: 1, X, 2. O ancora: over e under. Pure per questa schiera di «appassionati» sono tempi bui. Sia il presente sia il futuro prossimo hanno cancellato partite, tornei e grandi appuntamenti dal proprio calendario. Sì, #stayathome vale altresì per calciatori e giocatori di hockey, piloti e ciclisti. E ci mancherebbe. Al momento sport-azzardo è insomma un binomio decisamente fuori moda e a certificarlo è il sito di Swisslos, che attraverso il gioco Sporttip cerca di sfamare la sete di scommesse in svariate discipline. «Ora però il numero di eventi sui quali poter scommettere è alquanto limitato» ci confermano dalla società di lotteria elvetica: «Rispetto alla nostra offerta tradizionale, che consta di migliaia di possibili scommesse, non ci resta che qualche rara proposta».

NHL ed NBA ancora «sul mercato»

Tradotto: qualche avvenimento sul quale puntare live c’è ancora. Nel calcio, ad esempio, ci si aggrappa al campionato in corso in Bielorussia. Esatto, il Paese governato da Alexander Lukashenko, colui che ai suoi concittadini ha consigliato di bere vodka e fare saune per arginare il coronavirus e quella che ha definito «la psicosi» collettiva. Il tutto, dicevamo, permettendo alla Vysshaya League di proseguire imperterrita. E, ça va sans dire, a porte aperte. «Non sono molti i giocatori svizzeri che conoscono e scommettono su questo torneo» indica Swisslos. Per poi precisare: «Non abbiamo cifre esatte, ma stimiamo che al giorno circa un centinaio di persone sfruttino questa offerta». Un’offerta che, a oggi, contempla anche l’opportunità di azzardare il nome del vincitore del Roland Garros - rinviato in autunno - e degli US Open. Come pure quelli della Stanley Cup o della NBA. Ma come? Queste competizioni non sono da considerarsi spacciate? «In teoria non si sa se i campionati in questione saranno annullati definitivamente; rispettivamente le federazioni interessate non hanno ancora deciso come procedere nel dettaglio» precisa Swisslos, da noi sollecitata in merito. «Sportradar, il nostro fornitore specializzato conosciuto a livello mondiale, sorveglia la situazione».

Anche il Lotto tira meno

Nell’incertezza quel che è sicuro è comunque il crollo delle scommesse sportive. «La cifra d’affari del nostro prodotto Sporttip è quasi azzerata» rileva Swisslos. Alla quale restano però, a mo’ di ancore di salvezza, le lotterie. «Purtroppo anche le cifre d’affari legate a Swiss Lotto ed Euro Millions soffrono della crisi attuale. Essendoci tuttavia delle oscillazioni non possiamo ancora quantificare la dimensione del calo delle giocate». A regnare pure su questo fronte sarà ad ogni modo il segno «-».

Decine di milioni in meno alle federazioni sportive

Meno scommesse significa meno entrate e di conseguenza una bella botta per i Cantoni e le federazioni sportive. Già, perché non va dimenticato che Swisslos - in Ticino e in Svizzera tedesca - e Loterie Romande - in Svizzera francese - sono società che operano a scopo benefico e a favore di opere di pubblica utilità. Al netto della quota versata ai giocatori, che si aggira attorno al 55%, la restante parte di fatturato è infatti destinata ai Cantoni e allo sport nazionale. E non si parla di bruscolini, ma di oltre 500 milioni di franchi. Per la precisione nel 2018 - ultimo dato disponibile - Swisslos ha rimpinguato i fondi cantonali e quello relativo a Sport-Toto rispettivamente con 332 e 40 milioni di franchi. E se il Ticino ne ha beneficiato per oltre 20 milioni, lo sport ad alto livello non è stato da meno: dei 40 milioni citati il 79% è infatti andato a Swiss Olympic, il 14% ad ASF e Swiss Football League e il 7% alla Lega svizzera di hockey. Un milione è invece sempre riservato ad Aiuto Sport Svizzero. E ora? «Dal momento che la gran parte dei guadagni proviene dalle lotterie e non dalle scommesse sportive, il contributo per il 2020 verrà considerevolmente rivisto al ribasso, ma non sarà nullo» indica Swisslos. Per poi concludere: «Per fortuna il 2019 è stato eccellente. I soldi riferiti allo scorso anno saranno presto girati ai Cantoni e al fondo Sport-Toto, con però l’indicazione che il 2020 non sarà una buona annata». Né per gli scommettitori, né per chi beneficia delle loro giocate. E sono davvero in molti tra enti, associazioni e come detto federazioni sportive.

