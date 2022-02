Damiano Bregonzio, presidente del Bob Club Svizzera italiana, vivrà i prossimi giorni con sentimenti contrastanti. Un filo di amarezza per non poter ammirare un suo equipaggio nelle gare olimpiche, ma anche una grande soddisfazione per come si è conclusa la stagione di Coppa Europa, caratterizzata dagli ottimi risultati di Cédric Follador e Nicola Mariani. «Dopo aver conquistato il titolo di vicecampione svizzero a fine dicembre, il team del BCSI aveva gareggiato un paio di settimane fa sulla pista tedesca di Winterberg con un ambizioso obiettivo: provare a conquistare il biglietto per i Giochi olimpici di Pechino. L’obiettivo non è stato raggiunto, ma siamo stati ripagati con un’altra moneta», sottolinea Bregonzio, che durante il periodo olimpico commenterà le competizioni del bob per la RSI....