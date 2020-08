Per Julian Alaphilippe, 28 anni, si tratta della quinta vittoria di tappa alla Grande Boucle. Marc Hirschi, debuttante al Tour e campione iridato U23 nel 2018, ha invece colto l’occasione per rivelarsi al mondo. Il giovane elvetico è stato l’unico a seguire Alaphilippe quando il transalpino ha attaccato sul Col des Quatre Chemins, a 13 km dall’arrivo, ultima difficoltà di giornata. I due sono poi stati raggiunti dal britannico Adam Yates, autore di uno sforzo notevole per recuperare uno scarto di 15’’.

I tre uomini hanno collaborato al meglio in discesa, tenendo il gruppo dei favoriti a una quindicina di secondi di distanza. Yates non ha avuto il necessario sangue freddo, lanciando lo sprint per primo. Alaphilippe lo ha sovrastato, con Hirschi in scia. Al bernese sarebbe servito qualche metro in più per completare la sua rimonta. In classifica è terzo, a 7’’ dal leader.