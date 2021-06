Hirschi è passato sopra una bici per poi finire con il fianco nei rovi. È riuscito a rialzarsi, tenendosi il polso destro e con qualche preoccupazione per la clavicola.

Tre ore dopo l’incidente, Jeroen Swart, direttore medico della squadra di Hirschi, ha diagnosticato un infortunio alla spalla: “È ciò che comunemente chiamiamo una dislocazione dell’articolazione acromio-clavicolare. Non c’è frattura della clavicola e nessun’altra ferita all’articolazione della spalla”.

Se Hirschi fosse costretto a lasciare il Tour de France, sarebbe una grande perdita non solo per lui ma anche per il leader della sua formazione e vincitore della passata edizione, Tadej Pogacar. La direzione della UAE ha perciò deciso di “rivalutare lo stato del corridore domenica mattina prima di prendere una decisione. Marc dovrà dirci se se la sente di continuare il Tour”, ha detto Swart.