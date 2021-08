«Questa mattina Clooney si è infortunato scivolando e cadendo in paddock. Ha riportato un danno molto grave alla spalla destra. Tutti coloro i quali gli sono vicino stanno facendo del loro meglio per la sua salute». È con queste parole che Martin Fuchs, attorno alle 19, ha annunciato su Facebook l’infortunio del cavallo con cui ha preso parte ai recenti Giochi olimpici di Tokyo. Il campione grigio si trova in cura a Zurigo.