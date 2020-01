Dal mese di gennaio dello scorso anno il giurassiano Steve Guerdat occupava il posto di incontrastato numero uno. Ma Martin Fuchs ha colmato il ritardo, incamerando con metodo i punti necessari per salire al secondo posto in settembre. Le sue vittorie al GP di Ginevra e in occasione della prova di Coppa del mondo a Londra in dicembre gli hanno permesso di prendere la testa della graduatoria mondiale.